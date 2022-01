Sarah Engels' (29) Auftritt bei Das Traumschiff war für einige Fans viel zu kurz! Die Ex-DSDS-Teilnehmerin ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin. Sie ergatterte auch in einem Musicalfilm eine Hauptrolle. Jetzt war das Allround-Talent erneut als Schauspielerin in "Das Traumschiff: Namibia" zu sehen. Ihr Auftritt in der Fernsehreihe war groß angekündigt worden, doch viele Zuschauer sind verwundert: Sarahs Figur war nur kurz zu sehen.

Sarah verkörperte in "Das Traumschiff: Namibia" die 27-jährige Tanja Lohmeier – ein singendes Zimmermädchen. Doch ihre Figur erschien lediglich kurz am Anfang der Folge und noch einmal am Ende, als sie mit einem Staubsauger in der Hand sang. "Zwei Mal schon die Engels gesehen. Reicht jetzt aber auch", schrieb ein Zuschauer ironisch auf Twitter. "Für die Rolle von Sarah hätte man auch einfach eine echte Reinigungskraft nehmen können, dann wäre wenigstens die Zimmerpflege realistisch", witzelte ein anderer über den Auftritt der Zweifach-Mama.

Doch auch wenn Sarah nur kurz im "Traumschiff" zu sehen war, reichte es einigen Zuschauern, um ihren Auftritt zu loben. "Sarah war großartig" und "Sarah Engels als Engel" lauteten nur einige der positiven Kommentare zu ihrem schauspielerischen Können.

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

© ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Marlon Boess in "Das Traumschiff"

