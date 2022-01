Dua Lipa (26) legt einen gewagten Auftritt hin! Die Sängerin ist seit Kurzem wieder solo unterwegs. Nach zwei Jahren Beziehung ist zwischen ihr und Anwar Hadid (22) alles aus und vorbei. In den letzten Monaten war das Wort Beziehungskrise in ihrem Umfeld immer öfter aufgekommen. Nun ist sie also wieder Single, und das scheint die hübsche "Levitating"-Interpretin aber mal so richtig auszukosten. Denn Dua präsentierte sich auf einem Benefizevent sehr freizügig!

In einem leuchtend grünen Kleid der bekannten Designerin Stella McCartney (50) legte die Sängerin einen ganz großen Auftritt hin. Auf der LuisaViaRomas Winter-Spendengala für UNICEF waren alle Augen auf die frisch getrennte 26-Jährige gerichtet. Dua posierte selbstsicher vor der grünen Tropenkulisse der Festveranstaltung, die in St. Barths in der Karibik stattfand. Neben ihr waren noch viele andere prominente Gäste wie das Topmodel Izabel Goulart (37) anwesend.

Kurz nach ihrem Liebes-Aus mit dem Bruder von Gigi (26) und Bella Hadid (25) sah die Beauty blendend aus und verzauberte alle auf der Gala. Die Trennung lächelte sie gekonnt weg. Dabei war erst vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass Dua und Anwar nach zwei Jahren kein Paar mehr sind.

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa und ihr Freund Anwar Hadid

AGENCE / BESTIMAGE / ActionPress Dua Lipa auf einer Spendengala für UNICEF 2021

Getty Images Dua Lipa bei den American Music Awards, 2020

