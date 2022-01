Die zwei gehören zusammen! Sila Sahin (36) lässt ihre Fans in den sozialen Netzwerken eher selten an ihrem Alltag mit ihrem Mann Samuel Radlinger (29) und den beiden gemeinsamen Kindern Elija und Noah teilhaben. Zum Weihnachtsfest verzückte die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin ihre Follower jedoch mit einem süßen Foto vor dem Tannenbaum. Zwischen den Jahren verbringt die Familie ein paar Tage in Südtirol – inklusive niedlichem Partnerlook der Kids!

Auf Instagram postete Sila jetzt eine Reihe von Fotos aus ihrem Urlaub im Norden Italiens. "Wir haben die kleine Auszeit sehr genossen und uns total wohlgefühlt", schrieb die Schauspielerin unter den Beitrag. Besonders ins Auge fallen jedoch die Schnee-Outfits ihrer kleinen Jungs: Elija und Noah trennt nicht mal ein Jahr, weshalb die zwei in ihren Zwillingslooks in der Winterlandschaft besonders niedlich aussehen.

Kein Wunder also, dass sich Silas Fans überschwänglich über ihren Post freuen. "Ihr seid so toll, wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr!", schrieb ein begeisterter User unter die Fotoreihe. Viele andere pflichteten ihm bei und fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

PeterTimm/ Action Press Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Kinder Elija und Noah

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de