Kanye Wests (44) Performance rührte zu Tränen! Der "Praise God"-Interpret machte in diesem Jahr eine schwere Trennung durch: Seine Ehe mit der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Kim Kardashian (41) zerbrach – die zwei haben vier gemeinsame Kinder. Immer wieder unternahm der Rapper in den vergangenen Wochen Versuche, seine Ex zurückzubekommen. Nun widmete Kanye ihr ein emotionales Ständchen, was selbst Rapper-Kollegen Drake (35) zum Weinen brachte!

Am Sonntag trat der Musiker auf dem Free-Larry-Hoover-Benefizkonzert in Los Angeles auf. Dort performte er seinen Song "Runaway", in dem er die Mutter seiner Kinder bat, zu ihm zurückzukommen. "Ich will, dass du zu mir zurückrennst, genauer gesagt, Kimberley", sang der 44-Jährige voller Inbrunst. Das schien vor allem Drake, der im Publikum war, sehr zu berühren – diverse Fans hielten unter anderem auf Instagram in zahlreichen Videos fest, wie dem "One Dance"-Star wegen der gefühlvollen Show die Tränchen über das Gesicht kullerten.

Fans konnten durchaus nachvollziehen, warum der 35-Jährige so emotional auf den Rückgewinnungsversuch des verzweifelten Kanyes reagiert hatte. "Ich hätte definitiv auch geweint", schrieben User unter ein Instagram-Video. Andere machten sich aber auch ein wenig über Drake lustig: "Er weint, weil er Kim auch vermisst."

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Drake im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de