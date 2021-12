Kanye West (44) kämpft weiterhin um seine Ehe! Seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) hat bereits vor Monaten die Scheidung von dem Rapper eingereicht. Doch Kanye will ihre Beziehung offenbar nicht aufgeben. Er hat die Mutter seiner vier Kinder gerade erst öffentlich aufgefordert, zu ihm zurückzukommen – jedoch ohne Erfolg. Kim hat sogar vor Gericht beantragt, schon vor der eigentlichen Scheidung als Single zu gelten und ihren zweiten Nachnamen West zu streichen. Doch auch das schreckt Kanye offenbar nicht ab! Er will weiter um Kim kämpfen!

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber People: "Er wird nicht kampflos aufgeben. Kim ist die Mutter seiner Kinder und er will das nicht einfach so aufgeben." Kanye sei ein absoluter Familienmensch und besonders die Ehe sei ihm wichtig. Die Trennung zu akzeptieren, kommt für den 44-Jährigen daher offenbar nicht infrage. "Egal ob sie Mann und Frau sind, sie werden sich immer gegenseitig unterstützen. Ihr neuester Antrag vor Gericht oder auch irgendein anderer Antrag bedeuten nicht, dass er aufhören wird, um sie zu kämpfen", fügte der Insider hinzu.

Aber kommen Kanyes Bemühungen vielleicht zu spät? Immerhin soll die Keeping up with the Kardashians-Beauty seit Kurzem wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Angeblich datet Kim seit einiger Zeit den US-Komiker Pete Davidson (28) – und soll hin und weg von dem Saturday Night Live-Star sein.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im November 2021

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

