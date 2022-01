Warum hat Sophie Imelmann (25) ihren Mr. Right noch nicht gefunden? Für die Köln 50667-Darstellerin läuft es karrieretechnisch wie am Schnürchen – neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin ist die Beauty auch noch eine erfolgreiche Influencerin. Das private Glück hat der Lockenkopf aber noch nicht gefunden. Das überrascht viele Fans der Wahlkölnerin. Nun hat Sophie erklärt, warum es im Moment keinen Mann in ihrem Leben gibt!

In einem Q&A auf Instagram interessierte die Fans der 25-Jährigen vor allem ihr Liebesleben. Besonders die Tatsache, dass Sophie derzeit solo durchs Leben geht, beschäftigte viele Leute. Daraufhin erklärte sie, warum das so ist: "Weil heutzutage leider einige Männer nicht mehr die Werte vertreten, die ich schätze und die für mich selbstverständlich sind. Ich möchte nicht direkt am Anfang belogen werden oder etwas vorgespielt bekommen." Sie habe oft das Gefühl, dass Männer denken, ihr etwas beweisen zu müssen – dabei wolle sie den Menschen kennenlernen, wie er ist. "Ich weiß ganz klar, dass ich eine tolle Frau bin, auch als Partnerin. Deshalb mache ich vieles nicht mehr mit", ergänzte sie.

Erschwerend komme hinzu, dass es aufgrund ihrer Arbeitssituation für Sophie schwer sei, jemanden kennenzulernen, wie sie erläuterte: "Weil ich so viel am Arbeiten bin und kaum Freizeit habe. Aber nichts ist unmöglich."

Sophie Imelmann, Influencerin

Sophie Imelmann, Laiendarstellerin

Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

