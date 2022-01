Heidi Klum (48) heizt ihren Fans zu Beginn des neuen Jahres ganz schön ein! Die Germany's next Topmodel-Gastgeberin teilt regelmäßig sexy Schnappschüsse von sich in den sozialen Medien – in ihrem Körper scheint sie sich stets pudelwohl zu fühlen. Ob intime Bilder mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32) im Bett oder Oben-ohne-Pics: Heidi liebt es, mit ihren Reizen zu spielen. Für ihren neuen Post zog sie jetzt erneut blank.

Auf Instagram teilte die 48-Jährige jetzt einen ganz schön freizügigen Schnappschuss von sich. Vor einem Hintergrund aus Blumen posiert die Modelmama fast komplett nackt – nur ein leichtes Shirt verdeckt dabei ihre Brüste. Ihre weiblichen Rundungen sind auf dem Bild nichtsdestotrotz klar zu erkennen. Beleuchtet ist das Foto in einem kräftigen Rotton, der an eine Dunkelkammer erinnert. Den Post betitelte Heidi schlicht und einfach mit: "2. Januar 2022" und einem roten Herzchen.

Auf Unterwäsche scheint Heidi derzeit generell gerne mal zu verzichten! Erst vor wenigen Tagen sorgte die Blondine für einen Wow-Moment, als sie für ein Foto komplett nackt auf ihrer Treppe posierte. Auf dem Bild hielt sich das Model schützend eine weiße Bettdecke vor die nötigsten Stellen. Wie der jüngste Post jetzt vermuten lässt, wird Heidi also auch im neuen Jahr mit ihren Reizen nicht geizen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de