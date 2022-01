Wer zusammen trainiert, bleibt zusammen! Das scheint zumindest bei Jessica Biel (39) und Justin Timberlake (40) der Fall zu sein. Das Paar, das mittlerweile seit fast zehn Jahren glücklich verheiratet ist, genießt ein bisschen Zweisamkeit. Statt eines schicken Dinner-Dates ging es für die zweifachen Eltern ins Fitnessstudio. Dort powerten sich die Schauspielerin und der Sänger bei einem gemeinsamen Work-out einmal ordentlich aus.

Auf Instagram teilte Justin jetzt ein Video ihres straffen Sportprogramms und schrieb dazu: "Swolemates", was eine Anspielung auf die Worte Soulmates (auf Deutsch Seelenverwandte) und swole (englischer Slang für muskulös) ist. Der "Can't Stop The Feeling"-Interpret und seine Frau stellten ihre körperliche Fitness mit mehreren verschiedenen Übungen zur Schau – dabei blieben sie stets synchron. Ihr Couple-Work-out untermalten sie musikalisch mit dem Song "Training Montage" von Vince DiCola, der Teil des Soundtracks zu "Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts" ist.

Schon vor wenigen Tagen gab das Paar einen privaten Einblick in seinen Alltag. Jessica teilte auf Instagram einen süßen Schnappschuss mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Silas (6) und Phineas bei einem Spaziergang. "Dankbar für meine Jungs", schwärmte die 39-Jährige.

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake, Dezember 2021

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Kindern

