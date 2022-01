Kourtney Kardashian (42) genießt den Jahresanfang mit ihren Liebsten! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ist seit Oktober 2020 mit dem Drummer Travis Barker (46) verlobt. Regelmäßig beweisen die Turteltauben seitdem mit süßen Liebesbekundungen im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Auch mit ihren Kids scheint sich der Musiker gut zu verstehen. Kourtney und Travis machten mit ihnen nun einen gemeinsamen Ausflug – und hielten das natürlich auch für ihre Community fest.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 42-Jährige zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihren Liebsten zu sehen ist. Während sie auf einem Bild gemeinsam mit Travis, ihrer Tochter Penelope (9) und ihrem Sohn Reign Disick (7) posiert, kuschelt sie auf einem weiteren Schnappschuss mit ihrem Verlobten. Das Besondere daran? Sowohl Kourtney als auch ihr Partner tragen Sturmhauben auf den Aufnahmen. Den Ausflug scheinen die fünf jedenfalls sehr genossen zu haben. "Familie über alles", schwärmte der Blink-182-Star unter dem Posting.

Vor wenigen Tagen hatte die Unternehmerin schon einmal ein Foto mit ihrem Verlobten geteilt, auf dem das Paar mit Sturmmasken zu sehen war. Ob dieser Look wohl von Kanye West (44) inspiriert wurde? Der Rapper griff in den vergangenen Monaten ebenfalls immer wieder auf das skurrile Accessoire zurück.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Verlobten Travis Barker und ihren Kids Reign und Penelope Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Dezember 2021

Dana Mixer / MEGA Kanye West bei seiner Album-Release-Party in Atlanta

