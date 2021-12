Sie leben ihre wilde Seite aus! Kourtney Kardashian (42) und ihr Verlobter Travis Barker (46) überraschen ihre Fans gerne mal mit aufsehenerregenden Looks. Zuletzt hatte der Drummer von Blink-182 ein Tattoo gezeigt, das seine Liebste ihm gestochen hat. Dass der Keeping up with the Kardashians-Star und der Musiker ein aufregendes Leben führen, unterstrichen sie jetzt erneut mit einem etwas skurrilen Post: Darauf zeigten sie sich im Verbrecherstyle mit Sturmmasken im Auto.

Den Schnappschuss teilte Kourtney jetzt in ihrer Instagram-Story: Mit ihren Masken, Sonnenbrillen und identischen Hoodies sind die zwei nicht nur im Partnerlook unterwegs – die Aufmachung erinnert auch an ein berühmtes Gangsterpaar: Bonnie und Clyde! Unter dem Foto lag weder Musik noch ein Text, um ihren Fans eine Erklärung anzubieten.

Dass sie sicher sind, füreinander bestimmt zu sein, müssen Kourtney und Travis ihren Fans eigentlich nicht mit historischen Anspielungen beweisen. Denn immer wieder zeigen die beiden, wie gut sie in die Familie des jeweils anderen eingebunden sind. Am Heiligabend etwa feierte die Beauty mit dem Trommler den Geburtstag seiner Tochter Alabama (16).

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Drummer Travis Barker und TV-Star Kourtney Kardashian

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de