Sie wusste nicht weiter... Daniela Katzenbergers (35) Schwester Jennifer Frankhauser (29) ist Influencerin und nimmt ihre Follower mit durch ihr spannendes Leben. Allerdings zeigt sie nicht nur die schönen Seiten, etwa ihr Liebesleben mit Freund Steffen – sondern sie dokumentiert auch Situationen, die schief laufen – wie auch jetzt. Nach dem Nägelmachen passierte ihr ein Missgeschick: Jenny rief daraufhin verzweifelt ihren Steffen an!

In ihrer Instagram-Story schilderte sie den Vorfall: Nach ihrem Beauty-Termin wollte sie das Parkhaus verlassen. Doch Jenny vergaß das Ticket im Automaten und stand somit hilflos vor der Schranke – und hinter ihr jede Menge Autofahrer. Den Warnblinker bekam sie noch ohne die Unterstützung ihres Liebsten an: "Ich habe dann Steffen angerufen und geheult 'Ich weiß nicht, was ich machen soll' ", erzählte sie ihrer Community. Wirklich weiterhelfen konnte er ihr aber auch nicht.

Es half nur eins: Das Auto vor der Schranke stehen lassen und das Ticket holen. Dabei wurde Jenny sogar fast überfahren, erklärte sie weiter: "Ich musste jetzt hier rauslaufen, wo die ganzen Autos fahren." Bei dem ganzen Stress habe sie dann auch noch drei ihrer Porsche-Felgen zerkratzt. Aber offenbar kann die TV-Bekanntheit auch ein wenig darüber lachen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen im September 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

