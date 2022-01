So glücklich ist Gülcan Kamps (39) in ihrer neuen Mama-Rolle. Die Moderatorin und ihr Mann Sebastian sind im Dezember zum ersten Mal Eltern geworden. Viel ist über ihr neues Familienleben noch nicht bekannt. Ob die 39-Jährige ein Mädchen oder einen Jungen auf der Welt begrüßen konnte und wie das Kind heißt, behielt sie noch für sich. Nun gab Gülcan ihren Followern allerdings ein erstes Update aus ihrem Mama-Alltag – und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus.

In den vergangenen Wochen hat sich Gülcan offenbar ganz auf ihr Baby konzentriert. Auf dem Instagram-Account der 39-Jährigen war es zuletzt zumindest ungewohnt ruhig. Nun schwärmte sie aber in ihrer Story von ihrem Leben als frischgebackene Mutter: "Ich kann es selber gar nicht glauben. [...] Dass das alles jetzt auch schon einen Monat her ist. Gefühlt ist es so, als wäre es alles gestern passiert oder als wäre mein Kind schon seit zwei Jahren da. Es ist so eine Mischung aus beidem. Vieles fühlt sich ganz normal an und einige Sachen sind ganz neu und frisch." Emotional habe sich für Gülcan alles geändert, seit ihr Baby auf der Welt ist. "Obwohl von der Basis her letztendlich alles beim Alten ist. Aber trotzdem, ich glaube, alle Neu-Mamas und Neu-Papas und Neu-Eltern wissen genau, was ich meine", erklärte sie.

Da ihr Kind kurz vor Weihnachten zur Welt kam, konnten Gülcan und ihr Mann die erste Zeit mit ihrem kleinen Wonneproppen besonders genießen. "Eine sehr ruhige, schöne, emotionale Zeit. Wir haben alles sehr genossen und haben wirklich so schöne, tolle Tage miteinander verbracht. Das war alles so süß und einfach nur toll. Und ich kann mittlerweile wirklich jeden verstehen, der zwei, drei, vier, zehn Kinder hat", verriet sie weiter.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan Kamps, TV-Star

