Was geht da zwischen den beiden? Seitdem Liz Hurley (56) sich 2013 von ihrem Ehemann Shane Warne (52) trennte, sah man die Schauspielerin nur selten mit einem Mann an ihrer Seite und sie konzentrierte sich eher auf ihre Karriere und ihren Sohn. Doch auf den neuesten Bildern im Netz sieht man sie mit einem fremden Mann innig posieren: Könnte das Liz' neuer Freund sein?

Auf den Schnappschüssen zeigte sich die Gossip Girl-Darstellerin als Superwoman verkleidet neben einem Superman, bei dem es sich um den Schriftsteller Henry Birtles handelt. Dieser stellte gegenüber The Sun nun klar, was zwischen den beiden läuft: "Es war nur ein Spaß." Anscheinend hatten sie nur ein wenig zu viel getrunken und alberten herum. "Wir hatten einen kleinen Superman vs. Supergirl Kampf und jemand hat ein Foto gemacht", betonte der 55-Jährige.

Nach "nur Spaß" sieht das Ganze jedoch nicht aus: Auf einem Bild halten die beiden Händchen, Nach nur Spaß sieht das Ganze jedoch nicht aus: Auf einem Bild halten die beiden Händchen, während Henry halb auf ihr drauf liegt. Doch er räumte letztendlich alle Zweifel aus dem Weg, denn offenbar ist er ein guter Freund von Liz' Ex-Mann Shane. "Ich war Trauzeuge bei seiner Hochzeit und wir sind einfach gute alte Freunde. Und mehr als das ist es auch nicht", stellte er endgültig klar.

Anzeige

Getty Images Model Liz Hurley bei der "Rocketman"-Premiere in London im Mai 2019

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley mit einem Freund an Silvester

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de