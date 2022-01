Auf Nimmerwiedersehen 2021! Das Jahr war für viele Leute nicht sonderlich leicht. Fans trauerten um einige große Stars, die in dem Jahr ihr Leben ließen – darunter Sex and the City-Darsteller Willie Garson (✝57). Der Schauspieler verstarb im September im Alter von 57 Jahren an Krebs. Sein Sohn Nathen Garson ist offenbar heilfroh darüber, endlich mit 2021 abzuschließen. Anlässlich des Jahreswechsels postete er nun einen Schnappschuss von seinem Vater.

Auf Instagram wünschte der 20-Jährige seinen Followern ein frohes neues Jahr und teilte dazu zwei Fotos. Auf dem ersten Bild sieht man Nathen zusammen mit seiner Freundin vor einem Weihnachtsbaum posieren. "Das zweite Foto zeigt, was ich von 2021 halte! Leck mich am A****", verkündete er. Auf dem Bild sieht man seinen Vater Willie mit heruntergelassener Hose auf einem Golfplatz stehen – verschmitzt blickt der TV-Star über seine Schulter in die Kamera und lächelt. Seine einstige And Just Like That-Kollegin Kristin Davis (56) kommentierte den Beitrag mit: "Ich liebe es! Ich sende dir ganz viel Liebe."

Willie und Nathen pflegten offenbar eine sehr enge und vor allem von Spaß erfüllte Beziehung zueinander. Der Serienstar hatte seinen Sohn 2009 als alleinerziehendes Elternteil adoptiert – der Junge war damals neun Jahre alt. "Die meisten Leute wollen Babys adoptieren, aber ich habe mich in Nathen verliebt", erklärte Willie kurz nach der Adoption gegenüber People.

Instagram / nathen_garson Schauspieler Willie Garsons Sohn Nathen Garson und seine Freundin

Instagram / nathen_garson "Sex and the City"-Star Willie Garson

Getty Images Schauspieler Willie Garson und sein Sohn Nathen Garson, 2012

