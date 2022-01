Haben die Bachelor-Girls nur Dominik Stuckmann (29) im Kopf oder gibt es noch einen anderen Grund für deren Kuppelshow-Teilnahme? In wenigen Tagen geht es los: Der Frankfurter sucht als neuer TV-Junggeselle nach der großen Liebe. Nicht selten kann sich nicht nur der Rosenverteiler nach der Ausstrahlung einer großen Fanbase auf Social Media erfreuen, sondern auch die jeweiligen Liebesanwärterinnen. Haben einige Damen bei ihrer Bewerbung etwa vor allem auf steigende Followerzahlen gehofft? Manche Ladys sind auf Instagram schon vorab sehr aktiv.

Kandidatin Irina Zeiser (29) ist in den sozialen Netzwerken schon jetzt ein kleiner Star. Die Blondine erfreut ihre Community mit Beauty-Content und hat schon über 1.000 Beiträge online. Ihr Content kommt offenbar ziemlich gut an – schon mehr als 112.000 Abonnenten konnte sie in der Vergangenheit sammeln. Ob sie durch ihren Bachelor-Auftritt noch ein paar Follower dazugewinnen kann? Tatsächlich ist sie aber nicht die einzige Teilnehmerin mit einer so treuen Fanbase im Netz. Auch Nele Wüstenbergs (28) Community zählt 112.000 Menschen. Gut möglich, dass sie einige bereits bei ihrer Liebesreise bei Paradise Hotel von sich überzeugen konnte.

Bobette Landu (26) liegt zwar noch etwas unter der Reichweite ihrer Konkurrentinnen um Dominiks Herz, sie darf aber auch schon stolze 13.800 Fans auf ihrer Plattform begrüßen. Die Münchnerin präsentiert hauptsächlich ihre alltäglichen Outfits und überrascht mit Wandelbarkeit hinsichtlich ihrer Frisur. Ob der Bachelor mit der Instagram-Präsenz der Mädels klarkommt? Immerhin ist das Social-Media-Business für ihn Neuland. "Ich bin komplett neu in der Social-Media-Welt, deswegen habt ihr auch relativ wenig über mich gefunden", verkündete er in seinem ersten Instagram-Post.

RTL Bachelor-Kandidatinnen 2022

RTL Bobette Landu, Bachelor-Kandidatin 2022

RTL Neu-Bachelor Dominik Stuckmann

