Die neue Staffel von Der Bachelor steht in den Startlöchern. Erst vor wenigen Wochen wurde der neue Rosenverteiler Dominik Stuckmann (29) offiziell vorgestellt. Der Unternehmer aus Frankfurt will schon bald im TV nach der großen Liebe suchen. Auswahl hat der blonde Hottie definitiv genug: 22 Damen starten am 26. Januar mit ihm in das große Abenteuer in Mexiko. Das sind die neuen Rosenanwärterinnen!

RTL gab nun bekannt, wer in dieser Staffel um das Herz des Bachelors buhlen wird. Auch in diesem Jahr ist es wieder eine bunte Mischung an Single-Damen – angefangen mit einer Sex-Expertin. Susanna aus Hamburg hat einen eigenen Podcast, in dem sie über alles in Sachen Liebe und Sex plaudert – bis heute sucht sie aber selbst noch nach ihrem eigenen Traummann. Unter den Kandidatinnen ist zudem eine Erzieherin, die eigentlich gerne Polizistin werden will. Doch damit nicht genug: Die 26-jährige Franziska ist zudem zur "Miss Mermaid" in Kassel ernannt worden – ob sie ihre Meerjungfrauenflosse mit nach Mexiko nimmt?

Dominik hat die Wahl zwischen 22 total unterschiedlichen Frauen: Die älteste Teilnehmerin in diesem Jahr ist 33 – das Nesthäkchen unter den neuen Bachelor-Girls ist zarte 22 Jahre alt. Neben Models, Fotografinnen und Social-Media-Expertinnen sind auch in dieser Staffel wieder mehrere Studentinnen mit von der Partie. Seine Traumfrau beschrieb der 29-Jährige als abenteuerlustig, warmherzig und spontan – ist seine Mrs. Right unter den neuen Bachelor-Girls?

Hier alle 22 Ladys im Überblick:

Anna Rossow (33), Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg

Bella Otyakovskiy (24), Auszubildende aus Kiel

Bobette Landu (26), Bürokauffrau und Model aus München

Christina Nicolardi (27), Key-Account-Managerin aus München

Christina Aurora (30), Fotografin aus München

Christina Rusch (23), Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern

Claudia Leitner (24), Ordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee

Elina Schuster (25), Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau

Emily von Strasser (23), Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee

Franziska Temme (26), Erzieherin aus Kassel

Giannina Parilla (22), duale Studentin bei einer Bank aus Viersen

Irina Zeiser (29), Fotografin und Beauty-Stylistin aus Leipzig

Jana Maria Herz (29), Unternehmerin aus Marbella

Jenny Cheong (22), Zugbegleiterin aus Dortmund

Josephine Fischer (25), aus Rehren

Lara Honner (23), Studentin aus Memmingen

Natalie Dlabolova (24), Teamassistentin aus Erlangen

Nele Wüstenberg (28), Influencerin und Unternehmerin aus Hamburg

Susanna Bouchain (27), Social-Media-Managerin aus Hamburg

Valeria Peres Cortez (22), Studentin aus Berlin

Vivian Boesveld (28), Model aus Moers

Yasmin Vogt (23), Studentin aus Fürth

