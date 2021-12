Wie schlägt sich Dominik Stuckmann (29) als frischgebackener Social-Media-Star? Der Unternehmer wurde erst vor wenigen Tagen als der neue Bachelor vorgestellt. Ab dem 26. Januar macht der IT-Spezialist sich in dem Kuppelformat auf die Suche nach der großen Liebe. Dominik ist aber nicht nur der neue Rosenverteiler, sondern seit seiner Bachelor-Bekanntgabe auch Besitzer eines Instagram-Accounts. Zuvor war er nicht auf Social Media vertreten. Aber wie erfolgreich ist Dominik im Netz bereits?

Erst seit knapp zwei Wochen können die Bachelor-Fans Dominik auch bei Instagram finden. Noch hält der 29-Jährige sich dort mit besonders privaten Einblicken allerdings zurück. Fünf Posts mit "Der Bachelor"-Pressefotos und -videos können seine Follower bislang bestaunen. Auch in seinen Storys sind private Aufnahmen von Dominik bislang noch selten. Das passt allerdings zu seiner Ankündigung, dass er seinen neuen Account dazu nutzen möchte, seine Follower auf seine "Der Bachelor"-Reise mitzunehmen. "Wir sind in Mexiko, die Sonne scheint, wir haben den Strand vor der Tür [...] diese ganzen Eindrücke will ich euch einfach nicht vorenthalten", erklärte er vor wenigen Tagen.

Mit seinen ersten Social-Media-Beiträgen konnte der baldige TV-Junggeselle immerhin schon über 6.300 Follower von sich überzeugen. Diese Anzahl wird aber sicherlich noch deutlich steigen, sobald Dominiks Liebes-Abenteuer erst mal im TV zu sehen ist.

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige

RTL Neu-Bachelor Dominik Stuckmann

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Bachelor-Staffel mit Dominik? Ja, total! Nee, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de