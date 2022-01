Wann und vor allem wie werden sich Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) das Jawort geben? Die Keeping Up With the Kardashians-Beauty und der Blink-182-Star haben sich im vergangenen Oktober verlobt – und Travis hat bei seinem Antrag keine Kosten und Mühen gescheut. Er überraschte seine Liebste mit einem Meer aus roten Rosen am Strand. Aber wird die Hochzeitsfeier der beiden vielleicht ganz klein ausfallen?

Die Kardashian-Jenners sind nicht gerade für kleine und intime Familienfeierlichkeiten bekannt. Doch laut einem Insider, der mit E! News gesprochen hat, schwebt Kourtney und Travis wohl genau so etwas vor. Demnach wünschen sich die beiden, dass die Zeremonie noch in diesem Jahr stattfindet, und zwar nur mit den engsten Freunden und Verwandten. Ob dann auch die Kameras für die neue TV-Show des Kardashian-Jenner-Clans mitlaufen werden, ist noch nicht bekannt.

Aber obwohl sich das Brautpaar anscheinend eine überraschend kleine Feier wünscht, wollen die beiden offenbar nichts dem Zufall überlassen. Bei der Planung hilft dem Paar nämlich nicht nur eine Wedding-Planerin, sondern auch Kourtneys Mutter Kris Jenner (66). "Sie machen es alle zusammen. Kourtney ist entspannt und stresst sich nicht wegen der Details. Sie ist keine Brautzilla. Travis ist auch in die Planung involviert, aber er lässt Kourtney die meisten Entscheidungen treffen und möchte, dass es ihr Tag wird", wusste die Quelle.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Getty Images Reality-Stars Kourtney Kardashian und Kris Jenner

