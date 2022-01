Evelyn Burdecki (33) hat sich offenbar noch nie unters Messer gelegt! Die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin geht mit Themen rund um ihren Body ziemlich offen um. In der Vergangenheit betonte sie immer wieder, dass sie mit ihrem Körper nicht ganz zufrieden ist und mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen hat. Außerdem hatte sie mal geplant, sich ihre Brüste operieren zu lassen. Doch dazu kam es nicht. Auch heute hat Evelyn keinen einzigen Eingriff hinter sich – und darauf ist sie stolz.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein neugieriger Fan bei der 33-Jährigen nach und wollte wissen, ob an ihrem Körper alles natürlich sei. Daraufhin antwortete die gebürtige Düsseldorferin: "An mir ist alles zu 100 Prozent echt." Dazu zeigte sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren prallen Po in Szene setzt.

Evelyn scheint ihr natürlicher Look zu gefallen. In den vergangenen Tagen zeigte sie sich im Netz vermehrt mit weniger Make-up. Sie verzichtete auf ihren knallroten Lippenstift, ohne den sie eigentlich nur selten in der Öffentlichkeit auftritt. Die Resonanz ihrer Fans war diesbezüglich durchweg positiv. "So schön ohne rote Lippen", schwärmte eine Userin auf Instagram.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Getty Images Evelyn Burdecki bei den Herquel-Awards, 2017

