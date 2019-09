Nun also doch keine Brustvergrößerung? Evelyn Burdecki (30) zeigt sich in der Öffentlichkeit definitiv selbstbewusst. Was ihre Oberweite betrifft, hat die Blondine in der Vergangenheit allerdings schon den Wunsch einer Brust-OP geäußert – wenn sie denn etwas an sich machen lassen würde. Doch die Sache hat einen Haken: Die 30-Jährige hat einfach zu viel Angst, sich die Brüste operieren zu lassen!

Promiflash sprach Evelyn vor wenigen Tagen bei einem Let's Dance-Event in Berlin auf ihre OP-Überlegungen an. Aktuell komme ein Eingriff für sie gar nicht in Frage, doch vor einiger Zeit stand das Reality-Sternchen sogar schon einmal kurz vor einer Operation! Dies hat sich die amtierende Dschungelkönigin jedoch schnell anders überlegt: Nach der Geldanzahlung bei einem Arzt bekam sie Ratschläge von anderen Frauen, die ihr die Idee letztlich wieder aus dem Kopf trieben. "Du wirst vier Tage nur auf dem Boden kriechen, wurde mir dann gesagt. Ich hatte so eine Angst, ich habe dann alles abgebrochen", erzählte die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Für immer möchte sie das Thema jedoch nicht für sich abhaken. "Mit den Jahren werden die Brüste natürlich ein bisschen schlapper", ist sie sich sicher. Aus dem Grund spielt Evelyn immer noch mit dem Gedanken, sich in einigen Jahren doch obenrum operieren zu lassen. "Wenn ich mal irgendwann meine fünf bis zehn Kinder habe, kann man natürlich mal drüber nachdenken, ob man dann was macht. Aber aktuell nein, das würde ich nicht tun", lautete die Aussage der Single-Lady.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2019

Anzeige

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Evelyn Burdecki im Mallorca-Urlaub 2019

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, amtierende Dschungelkönigin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de