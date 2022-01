Laura Müller (21) zeigt, was sie hat! Seit wenigen Monaten haben sich die Influencerin und ihr Ehemann Michael Wendler (49) ein neues finanzielles Standbein aufgebaut: OnlyFans. Auf der Erotikplattform löste das Paar beispielsweise auf, was sich in dem Luxus-Adventskalender der Brünetten befand – aber auch schlüpfrigen Content teilen der "Egal"-Interpret und seine Angebetete. Nun haben sie es wieder getan: Mit einem neuen Post heizt Laura ihren Abonnenten ordentlich ein!

Auf dem OnlyFans-Account der beiden erschien kürzlich ein neues Foto. Darauf posiert Laura in einem weißen Badeanzug, der jedoch nur ihre halbe Brust bedeckt. Dazu schrieb sie: "Ich denke, ich ziehe das Teil aus und gehe nackt in den Pool – was meinst du?" Den Followern schien der Beitrag zu gefallen: Umgerechnet bekam die 21-Jährige knapp 53 Euro Trinkgeld für das Foto.

Erst vor wenigen Tagen hatten Laura und der Wendler eine große Ankündigung gemacht: Sie haben sich ein gemeinsames Grundstück zugelegt. Zuvor hatten viele Zuschauer vermutet, dass die Eheleute eine Schwangerschaft bekannt geben werden. Das Paar teaserte jedoch weitere Verkündungen in den kommenden Wochen an.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

