In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) lüften das große Geheimnis! Schon seit ein paar Wochen teasern der in Verruf geratene Schlagersänger und seine junge Gattin auf ihrem OnlyFans-Kanal eine "aufregende Veränderung" in ihrem Leben an, die sie mit ihren Fans teilen wollen. Der Stichtag ist der 1. Januar – vermutlich, um ihren ungeduldigen Abonnenten ein wenig die Wartezeit zu versüßen, posteten die Wendlers jetzt brandneue heiße Fotos von Laura...

Auf ihrem OnlyFans-Kanal sind nun unter dem kecken Titel "Wer hilft mir beim Suchen?" zwei neue Bilder von der Influencerin aufgetaucht – beide zeigen die gleiche sexy Szenerie: Laura beugt sich an der Fahrertür in ihr Auto und streckt dabei lasziv ihren Po heraus. Die hautenge Leder-Leggings sowie die hochhackigen Stiefel bringen ihren knackigen Hintern dabei perfekt zur Geltung. Doch der Schnappschuss ist wie immer nicht halb so freizügig wie der Content anderer OnlyFans-Betreiber. Für diesen Anblick wollte bisher auch noch kein Abonnent Trinkgeld hinblättern. Immerhin gab es 106 Likes.

Vielleicht wird es für die mysteriöse Neuigkeit ja mal mehr Trinkgeld geben? Viele Fans vermuten, dass Laura und der Wendler eine Schwangerschaft bekannt geben werden. Eine andere Theorie lautet, dass die beiden die USA verlassen und zurück nach Deutschland kommen werden. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de