Kate Merlan (34) bezieht Stellung. In der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellt sie ihre Beziehung mit Jakub Jarecki auf die Probe, während sie in getrennten Häusern voller Singles der Versuchung widerstehen müssen. An einem Lagerfeuer-Abend sah der Freund der Reality-TV-Bekanntheit Ausschnitte, wo sie sich über die Teilnahme von Jakub beschwerte – Promiflash hakte bei ihr nach: Wollte Kate gar nicht, dass er bei einer TV-Show mitmacht?

"Für mich war es immer wichtig, die Beziehung und auch ihn als Person zu schützen, weil mein Mann mein Heiligtum ist", erzählte das Tattoo-Model im Gespräch mit Promiflash. Denn Kate ging es vor allem darum, dass das Format "Temptation Island V.I.P." für den Start ziemlich übel ist, da Jakub zuvor noch nicht im Fernsehen zu sehen war. "Ich habe es einfach unterschätzt und in dem Moment, in dem ich an mir selbst gespürt habe, wie hart das alles ist, tat es mir einfach leid, ihn dort mitgenommen zu haben", erklärte sie nun.

Diese Worte waren allerdings nicht die einzigen, die Jakub an dem Abend schockiert haben. Denn Kate plauderte vor den Verführen aus, dass der Profifußballer teilweise zu viel von ihrer Vergangenheit erfahren möchte und das ein Streitpunkt sei. "Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es unserer Beziehung nicht guttut, wenn man jedes Detail aus der Vergangenheit voneinander weiß", reflektierte sie die Aussage nun.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

Anzeige

RTL Kate Merl bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de