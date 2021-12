Es war ein ganz besonderes Jahr für Britney Spears (40)! 13 Jahre lang war ihr Vater Jamie Spears (69) der Vormund der Sängerin gewesen – die "Toxic"-Interpretin hatte in diesem Zeitraum kaum eigene Entscheidungen treffen dürfen. Seit Längerem hatte sie allerdings vor Gericht für ihre Selbstbestimmtheit gekämpft. Im Herbst durfte Britney sich dann über das erlösende Urteil freuen: Die Vormundschaft wurde aufgehoben. Jetzt, da sich das für sie entscheidende Jahr dem Ende zuneigt, teilte Britney ein bewegendes Video!

Auf Instagram postete Britney einen Clip mit großer Symbolkraft: In dem Video sind unzählige eingesperrte Vögel zu sehen, die in die Freiheit entlassen werden. "Symbolisch für mein Jahr", schrieb die Blondine dazu und zelebrierte damit wieder einmal, dass sie nach all den Jahren der Fremdbestimmung nun endlich ihre Freiheit genießen darf.

Die Fans waren begeistert von diesem aussagekräftigen Video. "Ich liebe dich, Britney. Jetzt bist du auch endlich frei", oder "Worte können nicht beschreiben, was ich fühle, wenn ich dieses Video sehe... Flieg, Britney, flieg!" schrieben ihre ergriffenen Fans unter den Beitrag.

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

MEGA Sängerin Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de