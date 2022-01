Lizzo (33) fühlt sich einfach pudelwohl in ihrer Haut! Dass die Musikerin mit sich im Reinen ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit extravaganten Looks – und lässt dabei gerne auch mal tief blicken. So trug sie im Oktober auf einer Party beispielsweise ein durchsichtiges Netzkleid, das ihre intimsten Stellen nur spärlich bedeckte. Jetzt machte Lizzo einmal mehr klar, wie zufrieden sie mit ihrer Figur ist: Sie freute sich über ihre Gewichtszunahme!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 33-Jährige nun ein Video, in dem sie zum Song "Rodeo" von City Girls die Hüften kreisen lässt. Dabei trägt Lizzo einen braunen Badeanzug. "Ich habe zugenommen", gab sie darunter preis. Dass die Sängerin nun mehr auf die Waage bringt, scheint ihr aber überhaupt nichts auszumachen. "Ich sehe verdammt gut aus", jubelte sie und fügte zusätzlich noch ein Herzaugen-Emoji hinzu.

Im Oktober 2019 hatte die "Truth Hurts"-Interpretin zuletzt im Gespräch mit CBS verraten, wie sie es geschafft hat, mit sich selbst so im Reinen zu sein. "Ich glaube, das liegt daran, dass ich gelernt habe, all meinen Unsicherheiten ins Gesicht zu sehen, sie beim Namen zu nennen und mich in sie zu verlieben", erklärte sie ihre Haltung und fügte hinzu: "Ich kann schön und fett sein."

MEGA Lizzo, Musikerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo im Januar 2021

Getty Images Lizzo im September 2021 in New York City

