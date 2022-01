Paola Marias (28) erstes Kind ist schon ganz schön groß! Die Influencerin ist bereits stolze Mama zweier Söhne: Leonardo (3) und Alessandro (1). Zusammen mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski (35) lebt die Beauty derzeit auf Madeira und lässt ihre Kinder unter der portugiesischen Sonne aufwachsen. Nun muss sie sich aber von ihrem Ältesten trennen: Paolas Sohn Leonardo kommt in den Kindergarten!

In ihrer Instagram-Story erzählte die YouTuberin ihren Fans, dass sie ziemlich traurig sei. Denn am kommenden Mittwoch haben die Eltern einen Termin im Kindergarten! "Leonardo ist dann offiziell ein Kindergartenkind", berichtete sie. Auch wenn es ein wichtiger Schritt für den Kleinen ist, fürchtet sich Paola ein wenig vor dem Tag. "Ich werde wahrscheinlich heulen ohne Ende", gab sie zu.

Trost fand die Zweifach-Mama bei dem Gedanken, dass ihr einjähriger Sohn noch nicht so schnell das Nest verlassen wird: "Zum Glück gibt's noch Ali." Doch sollte es bei dem irgendwann auch mal so weit sein, können sich die Web-Stars auch weiteren Nachwuchs vorstellen! Erst kürzlich verriet Paola im Netz, dass Sascha am liebsten sofort ein drittes Baby haben wollen würde.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

