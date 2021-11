Folgt bei Paola Maria (28) und ihrem Ehemann Sascha Koslowski (34) schon ganz bald das dritte Kind? Das YouTuber-Paar ist nicht nur glücklich verheiratet, die beiden haben auch zwei Kinder zusammen. Nach Sohnemann Leonardo (2) kam im vergangenen November mit Alessandro ihr zweiter Sohn zur Welt. Und bei zwei Kindern soll es nicht bleiben. Zumindest Paolas Mann würde am liebsten sofort mit der Familienplanung weitermachen.

Das verriet die 28-Jährige nun im Zuge einer Instagram-Fragerunde. "Er würde am liebsten mit Baby Nummer drei loslegen", reagierte sie auf die Frage eines Fans, ob Sascha sich eine Großfamilie wünscht. Ob auch Paola ihre Familie zeitig vergrößern möchte, ließ sie offen. "Planen tun wir es aktuell nicht, aber man weiß ja nie", ließ sie ein baldiges drittes Kind jedoch gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen.

In dem Q&A verdeutlichte die Beauty auch, dass ihre Jungs viel zu schnell groß werden. Besonders dass ihr Erstgeborener im Dezember schon drei wird und bald in den Kindergarten kommt, könne Paola kaum glauben. "Er kann es kaum abwarten. Für mich fühlt sich das irgendwie schlimm an", gab sie zu.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

