Cardi B (29) ist völlig aus dem Häuschen! Seit Juli 2018 ist die US-Amerikanerin nicht mehr nur Rapperin, sondern auch stolze Mutter. Damals erblickte ihre Tochter Kulture Kiari Cephus (3) das Licht der Welt. Im September des vergangenen Jahres durften die Musikerin und ihr Ehemann Offset (30) mit ihrem Sohnemann den zweiten Nachwuchs begrüßen. Und der kleine Mann erreichte nun offenbar einen regelrechten Meilenstein: Cardi B erzählte, dass ihr vier Monate alter Spross schon mit ihr rede!

"Ich übertreibe nicht, aber dieses Baby spricht", verkündete die stolze Zweifach-Mama am vergangenen Mittwoch total euphorisch in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Liebster sei Zeuge des besonderen Moments gewesen. Sie habe ihren kleinen Wonneproppen gefragt, ob er seine Mama liebe – der Knirps habe daraufhin mit "Yeah!" geantwortet. Cardi ist davon überzeugt, dass es sich nicht um irgendeinen Laut in Babysprache gehandelt hat.

Und nicht nur das – Cardis Nesthäkchen soll in der Vergangenheit noch mehr Worte gesprochen haben. "Ich weiß nicht, ob das normal ist. Du redest und du bist gerade mal vier Monate alt", meinte die 29-Jährige. Cardi spiele sogar mit dem Gedanken, eine Kamera im Kinderzimmer zu installieren, um auch keine der spontanen Wortäußerungen ihres Kleinen zu verpassen.

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Cardi B im Dezember 2021 in Florida

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de