Cameron Diaz (49) erinnert sich an ihre Hochzeit zurück. Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Benji Madden (42) liiert und setzte der Liebe ein Jahr später die Krone auf: Der Good Charlotte-Gitarrist und sie gaben sich das Jawort! Seitdem sind sie überglücklich und in der Ehe läuft es richtig gut – doch der Start war etwas holprig: Cameron erzählte nun, was bei ihrer Hochzeit nicht ganz nach Plan lief!

Im Gespräch mit Mail Online sprach die "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin über die damalige Trauung und die kleinen Missgeschicke. "Benji ließ den Ring fallen und der rollte dann herum. Das Publikum begann zu kichern", erinnerte sie sich. Daraufhin suchte der Bräutigam zusammen mit seinem Trauzeugen auf Händen und Füßen nach dem Schmuckstück, was die Situation umso komischer machte: "Da brachen die Gäste dann in schallendes Gelächter aus." Das war allerdings nicht die einzige Panne: Offenbar fiel auch, kurz bevor Cameron in den Raum trat, für kurze Zeit das Licht aus!

Die kleinen Vorfälle waren bei der Trauung jedoch gar nicht schlimm, denn Cameron und Benji heirateten im vertrauten Kreis mit ihren Freunden im Wohnzimmer. "Wir hatten eine kleine Party in unserem Hinterhof auf dem Tennisplatz. Sonst wäre es etwas anderes gewesen", erzählte die 49-Jährige in einer Radioshow mit Andy Cohen (53).

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz 2014

Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz, August 2015

Anzeige

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de