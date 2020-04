Lisa Küppers (20) startete früh ihre Karriere – in der 13. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Danach eröffnete sie ihren eigenen YouTube-Kanal und brachte rund ein Jahr später ihre erste Single "Herz" heraus. Zusätzlich ergatterte der Webstar eine Rolle im Teenie-Film "Misfit" und in dem Musical "Kartoffelsalat 3". Kürzlich wagte die blonde Beauty ein neues Abenteuer: Sie übernahm eine Gastrolle als Teenie-Mutter Angelina in der beliebten Serie Unter uns.

Gegenüber Promiflash hat die 20-Jährige Details über ihren Serien-Charakter verraten: "Es ist auf jeden Fall eine überforderte, verzweifelte Teenie-Mama." Dennoch sei ihr die Rolle keineswegs unsympathisch. "Sie ist zwar jung und überfordert, aber trotzdem liebt sie ihr Kind und ist selbst sehr liebenswert", plauderte die junge Schauspielerin aus. Sie könne sich jedoch nicht wirklich mit der fiktiven Person identifizieren. "Bis auf das Alter habe ich mit der Rolle absolut gar nichts gemeinsam gehabt", verriet die hübsche Blondine. Das sei aber eine tolle Herausforderung für sie gewesen. "Es ist mir nicht schwergefallen und hat unglaublich Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren", schwärmte Lisa von dem Erlebnis bei "Unter uns".

Während der Dreharbeiten habe die Influencerin aber unter einer Doppelbelastung gelitten: "Ich habe sehr sehr lange kein Baby mehr in der Hand gehabt. Es war schon schwierig." Sie habe sich gleichzeitig auf das Wohl des Babys und auf ihre Leistung am Set konzentrieren müssen – und dann sei auch noch die Aufregung hinzu gekommen.

Anzeige

Privatmaterial Webstar und Schauspielerin Lisa Küppers

Anzeige

TVNow Webstar und Schauspielerin Lisa Küppers

Anzeige

Instagram / lisakueppers Webstar und Schauspielerin Lisa Küppers, April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de