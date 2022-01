Alex Mariah gibt ihren Fans seltene private Einblicke. Während ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme steht vor allem der Transgender-Hintergrund der Kölnerin im Fokus. Über ihre Herkunft und Familie sprach die in Deutschland aufgewachsene Tochter einer Koreanerin und eines Südafrikaners aber nur selten. In ihrer Instagram-Story gab sie nun ganz offen preis, dass sie im vergangenen Jahr von ihrem Stiefvater adoptiert worden sei. "Das verändert am Ende nichts rechtlich, da ich volljährig bin, sondern es war für die Symbolik", erklärte die 24-Jährige.

