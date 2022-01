Wünscht sich Kisu (30) noch ein Geschwisterchen für ihre Tochter? Gemeinsam mit ihrem Mann Kevin hat die Beauty-Influencerin im November 2019 ihr erstes Kind bekommen: die kleine Milena! Das Mädchen ist natürlich der ganze Stolz seiner Mutter. Aus ihren regelmäßigen Updates auf YouTube und Co. geht deutlich hervor, wie sehr die Bloggerin ihren Spross und ihre Mutterrolle liebt. Wohl auch deshalb sind ihre Fans neugierig: Will Kisu noch ein Kind?

Genau diese Frage stellte ein Follower ihr jetzt im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Daraufhin offenbarte Kisu: "Ich habe noch die Kupferspirale drin – wir müssten schon mental bereit sein, mir die ziehen zu lassen." Dann stellte die Mama klar: "Ein Kind planen, ist irgendwie mit mehr Druck verbunden, als wenn es einfach passiert. Diese Frage allein baut auch schon wahnsinnig viel Druck auf."

Aber nach ihrem Appell beantwortete Kisu die Frage schließlich doch noch: "Also wünschen ja, aber mir hat es bei der ersten Schwangerschaft sehr gefallen, dass es einfach passiert ist. Sonst stünde ich noch ein paar Jahre ohne Kind da. Also wer weiß..." Seht ihr das wie sie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Anzeige

Seht ihr das wie Kisu: Lieber eine überraschende als eine geplante Schwangerschaft? Ich wäre eher für eine ungeplante Schwangerschaft. Ich würde das lieber planen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de