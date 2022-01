Sind die Wollny-Damen am Ende ihrer Abnehmreise? In den vergangenen Monaten flashten Sarafina (26) und Co. immer wieder mit Ganzkörperfotos von sich. Der Grund: Die TV-Bekanntheiten haben allesamt einige Pfunde abgenommen und strahlen jede Menge neues Selbstbewusstsein aus. Aber haben Sarafina und ihre Schwestern Estefania (19) und Sylvana (30) vor, noch weiter abzunehmen? Das steht wohl noch in den Sternen. "Ich habe mir kein bestimmtes Ziel vorgenommen. Ich möchte mich einfach gut fühlen", betonte Estefania beispielsweise im Promiflash-Interview und verriet noch mehr Details rund um ihren Kilokampf.

