Kommt bald etwa das große Paar-Outing? Vor einigen Wochen gab Danni Büchner (43) preis, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Enthüllt hatte sie jedoch noch nicht, wer der Unbekannte ist, der ihr Herz erobert hat. Inzwischen wird darüber spekuliert, ob es sich um Goodbye Deutschland-Auswanderer Sohel handelt. Jetzt tauchten weitere Indizien auf, die die Gerüchte endlich bestätigten könnten!

Auf Instagram postete das angebliche Paar Storys von dem gleichen Essen, das vor ihnen stand. Offenbar genossen Danni und Sohel einen gemeinsamen Abend in einem Restaurant, bei dem sie es sich richtig gut gehen ließen. Außerdem ließ Sohel seine Follower einen Blick auf eine auffällige Kette werfen, die er um den Hals trug. Die gleiche Kette zeigte auch Danni in ihrer Story.

Außerdem machte Danni in ihrer Instagram-Story kein Geheimnis daraus, dass eine weitere Kette, die um ihren Hals hing, den Namen Sohel in kursiver Schrift zierte. Auch die Ex-Partnerin des Wahl-Mallorquiners, Jasemin Ehrck, meldete sich dahingehend bereits zu Wort. "Wenn es so sein sollte und beide mit richtigen Absichten handeln, dann wünsche ich den beiden natürlich alles Gute", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh im Januar 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner

Instagram / jasemin_ehrck Jasemin Ehrck, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin

