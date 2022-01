Ist Selina bereit für eine neue Beziehung? Die Aachenerin gab bei Hochzeit auf den ersten Blick dem Oldenburger Michael das Jawort, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Die beiden schienen sich jedoch gut zu verstehen und betonten in der letzten Folge der Sendung, ihre Ehe weiterführen zu wollen. Vor wenigen Tagen gab das einstige Paar dann aber völlig überraschend seine Trennung bekannt. Hat Selina Lust, jetzt direkt einen neuen Mann kennenzulernen?

In einem Instagram-Livestream mit Aron Schweizer, der 2018 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen war, verriet die 26-Jährige, dass sie momentan noch nicht dazu bereit sei, jemanden zu daten. "Ich könnte jetzt nicht von einer Beziehung in die nächste hüpfen. Das wäre auch nicht fair dem anderen gegenüber", betonte die gelernte Augenoptikerin.

Vor ihrer Teilnahme an dem Sozialexperiment war Selina dreieinhalb Jahre Single. Ihre letzte Beziehung war fast von der gleichen Dauer: "Wir waren mal ein halbes Jahr getrennt und haben uns dann doch noch mal zusammengerauft, aber es sollte dann eben fürs Leben nicht sein." Auch wenn sie sich in Sachen Partnersuche keinen Stress macht, ist es inzwischen ihr großer Wunsch, ihren Mr. Right zu finden: "Ich bin mittlerweile in einem Alter, da will man auch mal ankommen und die Suche beenden."

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Selina und Michael bei ihrer Hochzeit

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

