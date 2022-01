Sylvie Meis (43) lässt es sich gut gehen. Die ehemalige Let's Dance-Moderatorin gönnt sich derzeit mit ihrem Liebsten Niclas Castello eine Auszeit auf St. Barts. Ihre Follower versorgt die TV-Bekanntheit dabei regelmäßig mit Schnappschüssen vom Strand. So auch jetzt – Sylvie veröffentlichte eine Reihe von heißen Aufnahmen von sich und zeigte, wie viel Spaß sie in ihrem Urlaub auf der Karibik-Insel hat.

"Das Inselleben in vollen Zügen genießen", schrieb die 43-Jährige zu den sexy Fotos von sich auf Instagram. Auf den Bildern rekelt sich die Blondine an der Brandung des Meeres in der Inselstadt Shellona und stellt ihren braun gebrannten, durchtrainierten Körper zur Schau. Die Fans der Love Island-Moderatorin kommen bei ihrem Anblick ins Schwärmen. "Wie konnte dich jemals ein Mann gehen lassen?", kommentierte eine Followerin des TV-Stars. "Beauty", schrieb eine andere Userin unter dem Beitrag.

Zuletzt machten Sylvie und ihr Ehemann in Miami Urlaub. Das Paar wurde von Fotografen dabei abgelichtet, wie es sich turtelnd im Meer abkühlte und Hand in Hand über den Strand schlenderte. Auch nach über einem Jahr Ehe scheinen die Moderatorin und der Künstler die Finger nicht voneinander lassen zu können.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Star

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de