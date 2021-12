Sylvie Meis (43) und Niclas Castello genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Die Love Island-Moderatorin hat in dem Künstler den Mann fürs Leben gefunden. Im September des vergangenen Jahres gaben sie sich bei einer großen Zeremonie das Jawort und auch nach über einem Jahr Ehe bekommen Sylvie und ihr Niclas nicht genug voneinander. Die beiden verbrachten jetzt zusammen einen Nachmittag am Strand und nutzten dabei jede Gelegenheit für Körperkontakt.

Sylvie und Niclas hatten sichtlich Spaß am vergangenen Wochenende am Miami Beach. Fotos zeigen die beiden Hand in Hand durch den Sand schlendern. Und auch als es für eine Abkühlung ins Meer ging, suchten die beiden ständig die Nähe des anderen. Mal tollten sie miteinander rum, mal drückten sie sich liebevoll einen Schmatzer auf den Mund.

Neben den Zärtlichkeiten des Paares sticht bei den Fotos wohl vor allem Sylvies Body ins Auge – denn der wirkt fitter denn je. Auch Niclas schien von seiner heißen Frau hin und weg zu sein. Als sie aus dem Meer lief, knipste er sie wild mit seinem Handy ab.

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis am Miami Beach

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis, Miami Beach

MEGA Sylvie Meis, November 2021

