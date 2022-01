Begegneten sich Danni Büchner (43) und Sohel hier das erste Mal? Inzwischen erhärten sich die Indizien, dass die Reality-TV-Darstellerin und der Goodbye Deutschland-Auswanderer zusammen sein sollen. Im Netz gab das angebliche Paar bereits eindeutige Hinweise darauf, Zeit miteinander zu verbringen. Jetzt wird klar: Danni und Sohel kennen sich offenbar schon einige Monate. Im September stattete die fünffache Mutter Sohels Bar einen Besuch ab!

Im September 2021 trafen sich Danni und ihre Tochter Joelina (22) mit Caro und Andreas Robens in der Chucca Bar auf Mallorca, um ihre Versöhnung zu feiern. Ein Foto, das Danni auf Instagram von dem Abend postete, beweist, dass es sich um Sohels Bar auf der Baleareninsel handelt. Am gleichen Abend teilte auch Sohel ein gemeinsames Foto von sich und den Robens auf Instagram. Offenbar kennt der Barbetreiber die Deutschlandauswanderer gut und könnte an dem Abend sogar schon Dannis Tochter Joelina, die auch dabei war, kennengelernt haben.

Inzwischen zeigt sich Danni öffentlich mit einer Kette, die der Name Sohel ziert. Außerdem posteten die beiden auf Instagram Fotos am gleichen Abend aus einem Restaurant und zeigten das gleiche Essen. Ob Danni also bald die Liebesbombe platzen lässt?

Instagram / dannibuechner Caro Robens, Danni Büchner, Andreas Robens, Joelina Karabas

Instagram / chucca_palma Caro und Andreas Robens mit Sohel Abdoulkhanzadeh in einer Bar auf Mallorca im September 2021

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadeh im Januar 2021

