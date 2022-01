Sind sich Antonino De Niro und Monami van Eden etwa nähergekommen? In der vergangenen Folge von Are You The One? sahnten die beiden Singles ordentlich ab: Sie bekamen ein romantisches Einzeldate im heiß begehrten Boom-Boom-Room geschenkt. Von der Kamera und den Mikros wurde in der gemeinsamen Nacht allerdings nur ein Stöhnen aufgezeichnet. Was lief tatsächlich zwischen Antonino und seiner Monami? Promiflash hat nachgehakt!

"Wir haben im Boom-Boom-Room intensive Gespräche geführt", verriet der Bartträger im Interview mit Promiflash. So wirklich mit der Sprache schien er aber nicht herausrücken zu wollen. "Was danach passiert ist, bleibt ein Geheimnis", erzählte Antonino und schwieg. Was aber klar ist: Das Date mit der Beauty war ein voller Erfolg. "Da wir unsere Zweisamkeit dort genossen haben, hat die Zeit uns näher zusammengeführt", gab der Fitnesstrainer zu.

Doch ob Monami und Antonino ein Perfect Match sind, bleibt weiter offen. Die Chemie scheint jedenfalls zu stimmen – anders als bei Monami und dem Single-Boy Leon. Die beiden hatten es zwar schon gemeinsam in die Match Box geschafft, allerdings mit ernüchterndem Ergebnis.

Monami van Eden, Reality-TV-Bekanntheit

Antonino, Reality-TV-Bekanntheit

Monami van Eden, "Are You The One?"-Kandidatin

