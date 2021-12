Monami van Eden steht offenbar auf einen ganz bestimmten Typ Mann! In der aktuellen Are You The One?-Staffel macht sich die Hotelfachfrau wie ihre zwanzig weiteren Mitbewohner auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Dabei hat das Model zumindest schon mal optisch gesehen ganz genaue Vorlieben bei ihrem potenziellen Partner: Monami wünscht sich, dass ein Mann etwas mehr auf den Hüften hat!

Das plauderte die dunkelhaarige Schönheit in der neuen Folge jedenfalls in einem Gespräch mit Single-Boy Antonino De Niro aus: "Du bist auch der Einzige von den Typen, der auch bisschen Bauch hat." Auf genau diese Statur fährt die 23-Jährige nämlich ganz offensichtlich ab. "Mir ist wichtig, dass er nicht so voll muskulös ist, sondern, dass er auch bisschen Bierbauch hat", schwärmte Monami. In ihren Augen falle Antonino also wohl komplett in ihr Beuteschema.

"Wir verstehen uns supergut, ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm lachen", verriet Monami. Auch der erste Kuss ist zwischen den beiden schon gefallen. Ob sie bald in die Match Box dürfen? Dort war die Beauty schon mal – allerdings mit TV-Mitbewohner Leon. Der Student entpuppte sich aber nicht als Monamis Perfect Match.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Monami, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

Instagram / monamivaneden Monami van Eden, "Are You The One?"-Kandidatin

