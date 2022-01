Der Babybauch wächst! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) überraschten Fans beim großen Wiedersehen von Bachelor in Paradise mit der Nachricht, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Das Paar richtet sich derzeit in seiner gemeinsamen Bleibe in Regensburg ein und bereitet sich auf die Ankunft seines Babys vor. Jetzt plauderte die Influencerin auf Social Media über ihre Schwangerschaft und verriet, wie viel sie schon zugenommen hat.

Samira ist mittlerweile in der 21. Schwangerschaftswoche angelangt und offenbarte in ihrer Instagram-Story: "Jetzt sind wir sicherlich bei 70 Kilo, wenn nicht mehr!" Zuvor habe sie ungefähr 63 Kilo gewogen. Langsam mache sich die ein oder andere Veränderung bemerkbar – glücklicherweise habe sie bisher aber keinerlei Probleme mit Schwangerschaftsübelkeit. Ihre kleine Prinzessin mache es ihr derzeit sehr angenehm. "Aber gegen diese Achterbahnfahrt an Emotionen kann man nichts machen", warf sie ein. Samira erklärte, dass sie sich hin und wieder komisch und manchmal auch unwohl fühle.

An ihrem Gefühlschaos sei unter anderem auch ihr Umzug von München nach Regensburg schuld. Sie habe zuvor sieben Jahre lang neben ihrer Mutter gewohnt und es sei nun eine große Umstellung für sie, diese Nähe nicht mehr zu haben. "Jetzt sitze ich hier in dem Haus ohne Küche, die Möbel kommen nach und nach und es überfordert mich hier und da extrem", gab die 28-Jährige ehrlich zu.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila TV-Bekanntheit Samira Klampfl

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2022

