Fans zweifeln an der Echtheit von Nikola Glumacs Babytattoo

Die Fans von Nikola Glumac (29) sind in heller Aufregung. Der Realitystar überraschte vor Kurzem seine Verlobte Kim Virginia Hartung (30), indem er sich ein Tattoo zu Ehren ihres gemeinsamen Kindes stechen ließ. Doch nun gibt es Unstimmigkeiten und Skepsis, die von seinen Followern in den sozialen Medien geäußert werden. Unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von Promiflash zweifeln viele Personen an der Echtheit des Tattoos. "Ist das wirklich frisch gestochen? Bei meinen Tattoos war alles rot und etwas geschwollen danach", schreibt ein Nutzer. Andere mutmaßen, es könnte sich um eine vorübergehende Abziehzeichnung handeln, die gar nicht gestochen wurde. "Bin ich die Einzige, die denkt, es ist ein abwaschbares Tattoo? Nach einem Tattoo hat man doch eine (leichte) Schwellung und Rötung?", wundert sich ein weiterer User.

Die Diskussion nahm schnell Fahrt auf, da einige Follower behaupten, genau dieses Motiv als Klebetattoo wiedergefunden zu haben. "Spoiler! Ist ein Klebetattoo von Temu. Googelt nach, da findet ihr es, wenn ihr eingebt Klebetattoo Mann mit Kind", heißt es in einem Kommentar. Nikola selbst äußerte sich bisher nicht zu den Behauptungen, was die Gerüchteküche weiter befeuert. Es bleibt also unklar, ob die Überraschung für Kim tatsächlich dauerhaft unter der Haut verewigt ist oder ob es sich lediglich um einen kreativen – und vielleicht temporären – Liebesbeweis handelt.

Das Tattoo war ursprünglich als ein besonderes Geschenk für Kims 30. Geburtstag gedacht. Neben einem luxuriösen Schmuckstück schenkte Nikola seiner Verlobten dieses Symbol, um der Liebe für seine kleine Familie Ausdruck zu verleihen. Kim bezeichnete die Geste in einem Instagram-Video als "das krasseste Geburtstagsgeschenk". Den Besuch beim Tätowierer hielt Kim natürlich auf Kamera fest und teilte ein Video mit ihren Followern. "Könnte heulen. Jetzt ist unsere Prinzessin direkt unter der Haut verewigt", berichtete sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumacs neues Tattoo, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

Anzeige Anzeige