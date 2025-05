Das sind die Duos der "Let's Dance"-Profi-Challenge 2025

In alter Let's Dance-Tradition findet in der Woche nach dem großen Finale die Profi-Challenge statt. Insgesamt 18 Profis treten in Duos gegeneinander an und kämpfen ums Krönchen. Wie RTL nun bekannt gibt, sind die Tanzpaare gesetzt. Christina Hänni (35) wird mit "Let's Dance"-Neuzugang Sergiu Maruster antreten. Seine Ehefrau Anastasia wird mit Zsolt Sándor Cseke (37) an den Start gehen, der mit seiner Tanzpartnerin SelfieSandra (25) ganz knapp das Finale der Tanzshow verpasste. Ekaterina Leonova (38) tanzt mit Valentin Lusin (38), während dessen Ehefrau Renata (37) mit Alexandru Ionel (30) das Parkett zum Beben bringt.

Patricija Ionel (30), die mit ihrem Schützling Taliso Engel diese Woche im Finale antritt, schwingt das Tanzbein mit Mikael Tatarkin. Evgeny Vinokurov (34) tanzt mit Mariia Maksina (27) und Isabel Edvardsson (42) wird von Paul Lorenz (38) begleitet. Vadim Garbuzov (38), der sich gemeinsam mit Jeanette Biedermann (45) nach der achten Liveshow vom Traum, Dancing Star 2025 zu werden, verabschieden musste, tanzt mit Katja Kalugina (32). Auch Kathrin Menzinger (36), die nur zwei Shows mit Tanzschüler Roland Trettl (53) dabei war, kehrt aufs Parkett zurück. Die Österreicherin tanzt mit Christian Polanc (47).

Allerdings fehlt in diesem Jahr ein bekanntes Gesicht: Massimo Sinató (44), der die Profi-Challenge 2024 gemeinsam mit Valentin gewinnen konnte, kann seinen Titel nicht verteidigen. Nach einem Sturz ist er gezwungen, sowohl das Finale der Staffel als auch die Profi-Challenge ausfallen zu lassen. Auch Malika Dzumaev (34) wird nicht antreten können, da sie nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule pausieren muss.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profis 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profi-Challenge-Sieger 2024

Anzeige Anzeige