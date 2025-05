Deshalb äußert sich Samira Yavuz nicht zu Ex Serkans Podcast

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) machen kein Geheimnis aus ihrem Ehe-Aus. In ihren jeweiligen Podcasts sprechen die beiden Realitystars offen über die Hintergründe ihrer Trennung und geben Einblicke in ihre Gefühlswelten. In ihrem Format "Main Character Mode" verrät Samira jetzt, dass sie häufig gefragt wird, warum sie nicht auf die Aussagen ihres Ex-Partners reagiert – und betont, dass sie sich ganz bewusst dafür entschieden hat, es sein zu lassen. "Es gibt immer Sachen, die einen provozieren, aber es ist ja einfach so, das ist sein Podcast, das sind seine Gedanken, das ist das, wie er alles empfindet, das hat alles gar nichts mit mir zu tun", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Es fühle sich falsch an, sich zu rechtfertigen, insbesondere weil sie der letzte Mensch sei, der sich für etwas rechtfertigen müsse: "Ich habe gar keine Lust, dass ich hier auf irgendwas reagiere, was mich getriggert hat und dann reagiert er auf etwas, was ihn getriggert hat. Deshalb belassen wir es dabei, Freunde."

Das bedeutet allerdings nicht, dass es ihr leichtfällt, nichts zu sagen. Es gebe viel, was die 31-Jährige belastet und triggert, denn sie sei eine impulsive Persönlichkeit mit viel Temperament. "Aber ich denke mir so: 'Nein Samira, nicht auf Kosten deines Friedens und auf Kosten der Kinder und dem, was du gerade noch versuchst aufzubauen oder aufrechtzuerhalten", stellt sie klar. Für die Beauty & The Nerd-Bekanntheit sei es wichtiger, den Kontakt zu Serkan so friedlich wie möglich zu gestalten, da es aufgrund ihrer Trennung sowieso schon nicht einfach sei. "Wenn es die [Kinder] nicht gegeben hätte, hätte man sich blockiert, die Nummer gelöscht, was auch immer. [...] Aber so funktioniert das jetzt einfach nicht", erläutert sie. Es habe bereits vor ihrem Liebes-Aus Streitigkeiten gegeben, jedoch verlaufen die Auseinandersetzungen des Ex-Paares mittlerweile anders, weil es den Punkt nicht mehr gebe, dass sie zusammen sind und deshalb an sich arbeiten. "Es wird nicht besser und die Diskussion wird nicht angenehmer, im Gegenteil", betont Samira.

Wie die zweifache Mama ebenfalls in der aktuellen Folge ihres Podcasts offenbart, war es insbesondere eine Sache, die zu Konflikten zwischen den ehemaligen Sommerhaus-Gewinnern führte. "Bei uns war die Kommunikation einfach Müll. Die war vor der Trennung Müll, die ist nach der Trennung auch noch nicht gut. [...] Und wenn die Kommunikation nicht stimmt, dann stehst du sowieso mit einem Bein in der Trennung", gibt Samira preis und verrät, dass die Missverständnisse oft dazu führten, dass ihre Auseinandersetzungen laut und intensiv wurden: "Wir hatten teilweise so heftige Streits, nicht nur diese kleinen, die einmal kurz um die Ecke kommen, sondern auch große. Und ich bin einfach immer stiller geworden und das war rückblickend nicht gut."

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

