Hohe Summe: Serkan Yavuz' Mutter verschuldete sich für ihn

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" eine emotionale und ehrliche Geschichte aus dem Beginn seiner Karriere geteilt. Der damals noch als Student lebende Realitystar benötigte 5.000 Euro Startkapital, um seine Karriere in den sozialen Medien und im Fernsehen voranzutreiben. Da er selbst keinen Kredit bekam, wandte er sich an seine Mutter, die sich bereit erklärte, die Summe für ihn aufzunehmen. "Ich will alles auf eine Karte setzen. Wenn es [seine Karriere] nach sechs Monaten nichts ist – nach der Ausstrahlung – wenn da kein Flow kommt, werde ich auf der Baustelle wieder arbeiten, Zeitungen austragen, ich werde alles machen, damit du nach sechs Monaten alles [das Geld] wiederkriegst", erklärt er.

Was Serkan damals nicht wusste: Seine Mutter geriet durch diese Unterstützung in große finanzielle Schwierigkeiten. Zwar kam seine Karriere ins Rollen, doch erst ein Jahr später, statt wie versprochen nach sechs Monaten, konnte er ihr das Geld zurückzahlen. In einem emotionalen Gespräch mit seinem Vater erfuhr der Influencer, dass die ursprünglichen 5.000 Euro durch Zinseszinsen, zusätzliche Privatkredite und unbezahlte Rechnungen auf Schulden von über 17.000 Euro angewachsen waren. Er suchte die Bank auf, um alle Verbindlichkeiten seiner Mutter zu begleichen. "Dann habe ich das Geld überwiesen und meine Mutter ist das erste Mal vor mir in Tränen ausgebrochen. Du hast gemerkt, wie dieser Frau die Last von den Schultern gefallen ist", berichtet er.

In der aktuellen Folge seines Podcasts zeigt sich Serkan so offen wie nie. Er gab auch zu, dass Alkohol für ihn zeitweise kein Genussmittel mehr war, sondern zur betäubenden Flucht wurde. "Alkohol war bei mir dann irgendwann kein Spaßkonsum mehr, sondern irgendwann nur noch wie so ein Betäubungsmittel für meine Seele, weil ich vergessen wollte", erzählte der Influencer. Erst vor Kurzem habe er bemerkt, wie schnell alte Muster wiederkehren können, als er nach eigenen Angaben auch unter der Woche allein zur Flasche griff, um besser einschlafen zu können.

