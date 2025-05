Nach Lagerfeuer: Temptation-Raffa will mit Marvin rummachen

In der zehnten Folge der Reality-Show Temptation Island wird es für Raffaela emotional. Beim Einzellagerfeuer präsentiert Moderatorin Lola Weippert (29) kleine Clips, die ihren Freund Jeremy bei Gesprächen mit den Verführerinnen zeigen. Jeremy äußert sich darin kritisch über die Beziehung und betont, dass er deutlich mehr gebe, als er zurückbekommt. Besonders die Verführerin Franzi scheint es ihm angetan zu haben, denn er beschreibt sie nicht nur als hübscher als Raffaela, sondern schläft in einem Video auch mit ihr im Bett. Für Raffaela ist das alles zu viel. "Mir kommt es hoch, wenn ich das sehe", lautet ihr hartes Urteil.

Nach dem Einzellagerfeuer kochen bei Raffaela die Emotionen hoch. Trost sucht die Grafikdesignerin mal wieder bei ihrem Lieblingsverführer Marvin. Kaum zurück in der Villa, liegt sie schon in seinen Armen. Doch damit nicht genug. "Ich will rummachen", haucht sie ihm zu. Das bleibt erst mal nur ein Wunsch, doch abends kommen sich die 27-Jährige und der TV-Verführer gefährlich nahe. Immer wieder tanzen sie, kuscheln sie und stehen oft kurz vor einem Kuss.

Marvin scheint die perfekte Verführung für Raffaela zu sein. Generell schlägt das TV-Experiment bei der Baden-Württembergerin ein wie eine Bombe. Denn mittlerweile zweifelt sie stark an ihrer Beziehung. "Ich will keinen Freund, ich will nur ich selbst sein. Ich will nicht mehr die liebe, süße Freundin sein. Ich will das nicht mehr. Ich habe mich in der Rolle als Freundin verloren. Das ist langweilig, ich brauche Abwechslung", lässt sie ihren Frust bei Marvin raus. Zum Ende der Folge fragt sie sich selbst: "Was ist größer? Mein Trieb zur Freiheit oder meine Liebe zu Jeremy?" Vielleicht gibt es die Antwort darauf ja in der nächsten Folge.

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige