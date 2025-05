Hailey Bieber macht sich über Stalking-Gerüchte lustig

Hailey Bieber (28) hat mit einem humorvollen Video für Aufsehen gesorgt. In der Reihe "In the Bag?" des Magazins Vogue zeigte das Model den Inhalt ihrer Handtasche und nutzte die Gelegenheit, mit spöttischen Kommentaren auf Gerüchte über ihre Beziehung zu Selena Gomez (32), der Ex-Freundin ihres Mannes Justin Bieber (31), zu reagieren. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt eine Szene, in der Hailey mehrere iPhones aus ihrer Tasche zog und scherzte: "Ich benutze sie für Dinge wie anonymes Surfen, Kommentieren, Stalken, Seiten von Mädchen ansehen und mehrere Konten anlegen." Mit einer Mischung aus Ironie und Selbstironie entkräftete sie so Fan-Spekulationen, sie würde Selena "stalken". Zudem witzelte sie über ihre angebliche "Nepo Baby"-Herkunft und zog eine "Eau d'Nepo"-Parfümflasche als augenzwinkernden Seitenhieb auf ihren Status als Mitglied der berühmten Baldwin-Familie aus der Tasche.

Die immer wieder kursierenden Spekulationen über eine Fehde zwischen Hailey und Selena basieren auf langjährigen Gerüchten, die seit Haileys Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 anhalten. Fans interpretieren regelmäßig harmlose Posts oder Videos als Sticheleien gegen Selena. Ein TikTok-Clip, den Hailey 2023 veröffentlichte und schnell wieder löschte, sorgte beispielsweise für Aufruhr, da Fans glaubten, er richte sich gegen die Sängerin, die zuvor Bodyshaming-Attacken ausgesetzt war. Ähnliche Spekulationen kamen auf, als Hailey angeblich eine Rede Selenas nachgeahmt haben soll. Trotz der ständigen Gerüchte betonte Hailey wiederholt, dass es keine Feindschaft zwischen ihr und Selena gebe, zuletzt im Podcast "Call Her Daddy", in dem sie von ihrer gegenseitigen Wertschätzung sprach.

Die turbulente Vergangenheit von Justin, Selena und Hailey sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Justin und Selena führten eine viel beachtete On-Off-Beziehung von 2010 bis 2018, bevor Justin nur wenige Monate nach der endgültigen Trennung Hailey heiratete. Hailey, die in Interviews oft über die Herausforderungen spricht, mit den hartnäckigen Gerüchten zu leben, hat sich mit ihrer humorvollen Art einen Weg gesucht, die ständigen Anschuldigungen der Fans zu entkräften. Ihr Auftritt in "In the Bag?" zeigt, wie sie Kritik mit Charme und Schlagfertigkeit begegnet – und dabei vielleicht sogar ihre Kritiker zum Umdenken bewegt.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

