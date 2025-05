Wieder single: Samira Yavuz hat keine Lust auf Datingwelt

Samira Yavuz (31) ist nach dem Ende ihrer Ehe mit Serkan Yavuz (32) gefrustet. In ihrem Podcast "Main Charakter Mode" plaudert sie nun offen darüber, warum sie sich noch nicht in den Datingpool gestürzt hat. "Da schwimmt sowieso nur ein Dreck neben dem anderen, da kannst du doch nichts mehr rausziehen. Ich bitte dich. Das war ja vor vier Jahren schon Katastrophe, 2025 ist das bestimmt wild", erklärt sie ganz ehrlich. Während ihrer Beziehung sei sie froh gewesen, damit nichts zu tun haben zu müssen.

Früher sei Samiras Taktik gewesen, Männer neugierig zu machen und sie dann zappeln zu lassen. Heute könne man sich solche Spielchen allerdings nicht mehr leisten. "Wie willst du denn jemanden liegen lassen, wenn sich die Frauen schon stapeln? [...] Der Mann sieht doch schon gar nichts mehr, weil da so viele Frauen sind, wie will er dich denn noch sehen, wenn du auf teuer machst?", fragt sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin in ihrem Podcast und macht deutlich: "Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich bin auch nicht bereit für irgendwas Neues oder irgendwen. Das tue ich mir nicht an." Obendrein sei sie durch ihre Kinder voll ausgelastet.

Samira könnte ihre nächste große Liebe auch auf einem anderen Weg finden. Als erfahrene Reality-TV-Bekanntheit wäre sie eine perfekte Kandidatin für Formate wie Die Bachelorette. Doch auch dies schließt die Bayerin für sich aus. In ihrer Instagram-Story stellte sie vor wenigen Tagen klar: "Das ist mir alles zu wild. Ich bin fast 32, Mama und sehe mich ganz klar woanders als an irgendeinem von Ex-Freunden verseuchten Strand."

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Dezember 2021

