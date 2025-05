So stärkt Model Heidi Klum das Selbstwertgefühl ihrer Kids

Heidi Klum (51), das deutsche Model und Reality-TV-Star, hat in einem Interview mit Bunte offen über ihre persönliche und berufliche Reise gesprochen. Sie teilte ihre Gedanken zur Zukunft ihrer vier Kinder und ihre Liebe zu ihrem Ehemann, dem Musiker Tom Kaulitz (35). "Ich hatte immer schon ein gutes Selbstwertgefühl, auch durch meine Eltern, die mir immer gesagt haben, dass ich gut bin, so wie ich bin", verriet sie. Gleichzeitig gab sie zu, dass das Modelbusiness manchmal zum Zweifeln einladen könne. Dennoch habe sie ihren eigenen Weg eingeschlagen und sich Jobs gesucht, die Glück und Freude bringen. Aktuell genießen Heidi und Tom eine besondere Zeit für sich: Sie planen erstmals seit ihrer Mutterschaft einen Urlaub zu zweit – ohne Kinder.

Heidi erklärte, dass sie auch bei der Erziehung ihrer Kinder eine ähnliche Philosophie verfolgt wie einst ihre Eltern. "Ich unterstütze sie, wo ich nur kann", sagte sie. Ihre Kinder dürfen sich ausprobieren, während sie ihnen ihren Freiraum lässt. Die Herausforderung, die Balance zwischen Karriere, Familie und persönlicher Entwicklung zu halten, scheint sie mit Bravour gemeistert zu haben. Zudem verriet sie mit einem Augenzwinkern ein Detail aus ihrem Privatleben: Derzeit besucht sie mit Tom einen Tanzkurs, doch der läuft wohl anders als geplant, denn Heidi erzählt mit einem Lächeln: "Tom hat zwei linke Füße. Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen."

Heidi blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, in der sie immer wieder Mut zur Veränderung bewiesen hat. Statt den klassischen Weg auf den Laufstegen zu gehen, suchte sie sich andere Möglichkeiten innerhalb der Modelbranche, um ihre Individualität zu bewahren. "Ich bin nicht in Paris über den Laufsteg gelaufen, sondern habe als Model in einem anderen Bereich gearbeitet. Man muss seinen eigenen Weg finden – und gehen." Diesen Ansatz teilt sie heute mit ihrer Familie. Ihre Ehe mit Tom, die 2019 begann, beschrieb sie einmal in liebevollen Interviews als Quelle von Stabilität und Glück. Die beiden genießen es, auch abseits des Rampenlichts Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam Neues auszuprobieren.

Instagram / heidiklum Heidi Klum posiert mit ihren vier Kids und Tom Kaulitz

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

