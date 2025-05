Klartext: Bereut Samira Yavuz die Beziehung mit Ex Serkan?

Im Februar dieses Jahres machte Samira Yavuz (31) die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) öffentlich. Ihren Fans gibt die Influencerin seitdem offene Einblicke in die Hintergründe der Trennung, ihre Gefühlswelt und ihren Neuanfang. In Frage-Antwort-Runden auf Instagram gibt sie ihnen regelmäßig die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Nun möchte jemand wissen, ob sie "mit dem Wissen von heute etwas in der Vergangenheit anders machen" würde. Samiras Antwort ist sehr klar: "In Bezug auf Serkan rein gar nichts. Ich liebe Nova und Valea unendlich und ich möchte mir keinen einzigen Tag ohne sie vorstellen. Auch Serkan habe ich geliebt oder liebe ich noch und es gab wunderschöne Tage, an die ich mich für immer gerne zurückerinnere."

Die Beziehung und auch die Ehe mit dem 32-Jährigen bereue sie keineswegs. Auch wenn Samira gerade eine schwere Zeit durchmacht, scheint sie ihren Optimismus nicht verloren zu haben. "Manchmal passieren Dinge, die man nicht versteht, die einen vermeintlich brechen, aber ich glaube, alles im Leben hat seinen Sinn und die Hochs würden sich nicht so hoch anfühlen, wenn es nicht tiefe Tiefs geben würde, oder?", erklärt sie ihre Einstellung mit einer Gegenfrage. Ähnlich gehe es ihr mit einer anderen Community-Frage. "Denkst du manchmal, es wäre besser gewesen, die Wahrheit einfach nicht zu wissen?", hakt ein weiterer Nutzer nach. "Es wäre auf jeden Fall alles beim Alten. Es hätte schöne Tage und Streitereien gegeben, wie zuvor halt auch. Aber wenn ich es nicht hätte wissen sollen, hätte ich es nicht erfahren. Habe nie danach gesucht. Ich werde gerade gefordert und ich nehme es an", betont die zweifache Mama.

Samira und Serkan lernten sich im Jahr 2021 bei der Datingshow Bachelor in Paradise kennen. Die beiden Realitystars verliebten sich ineinander und verließen die Show als Paar. Schon bei der Wiedersehenssendung hatten sie dann große Neuigkeiten: Die beiden erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Mai 2022 erblickte dann die kleine Nova Skye das Licht der Welt. 2023 gaben sich die frischgebackenen Eltern das Jawort. Ihre zweite gemeinsame Tochter namens Valea Yaël Roya (1) kam im Mai 2024 zur Welt.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im November 2021

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

